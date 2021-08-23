Вначале заседание покинули депутаты оппозиционной фракции "Честь имею" (блок экс-президента Сержа Саргсяна). Затем во время перерыва произошла ссора между спикером Аленом Симоняном и руководителем фракции блока «Армения» Сейраном Оганяном.

Появление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте Армении вылилось в потасовку. Премьер Армении представлял в парламенте программу нового правительства, которая была резко встречена оппозиционными депутатами.

А уже в ходе заседания Симонян поручил охране удалить из зала заседаний депутата блока "Честь имею" Анну Мкртчян из-за ее неудобных вопросов Николу Пашиняну. Во время своего выступления она начала перечислять ошибки армянского премьера. Мкртчян также не понравилось, что Пашинян пришел в зал заседаний с большим числом охранников.

На выкрики депутатов пашиняновского "Гражданского договора" Мкртчян ответила словом "капитулянт". В ответ Ален Симонян сначала выключил ее микрофон, а после очередной перепалки призвал удалиться из зала. Депутат отказалась. Симонян позвал на помощь сотрудников безопасности. В результате между оппозиционерами и сотрудниками безопасности началась стычка, в ход пошли стулья. Звучали крики "Никол предатель", им отвечали депутаты "Гражданского договора".

Позже оппозиционные депутаты сообщили, что была порвана одежда Арцвика Минасяна, а Анну Мкртчян вывели из зала силой.