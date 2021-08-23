Переговоры Сахибы Гафаровой и посла Казахстана

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова заявила, что придаёт большое значение развитию связей Азербайджана с дружественным Казахстаном.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджане Сержаном Абдыкаримовым.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула развитие межпарламентских отношений, отметила сотрудничество между группами дружбы, действующими в законодательных собраниях двух стран, важность взаимных визитов азербайджанских и казахских депутатов, а также их регулярные встречи в рамках влиятельных международных парламентских организаций.

В свою очередь, посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов поблагодарил Сахибу Гафарову за тёплый приём, указал на успешное развитие казахстанско-азербайджанского сотрудничества в экономике, культуре и гуманитарной области. Как подчеркнул Сержан Абдыкаримов, славная победа Азербайджана способствует укреплению мира и безопасности в регионе. По словам посла, Казахстан всегда поддерживал правую позицию Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями в связи с пандемией, по происходящим в регионе событиям и иным вопросам, интересующим обе стороны.