В Грузии задержали боевиков «Исламского государства»

В Грузии задержаны пять членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Они планировали перебраться в Сирию, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Грузии.

Боевиков задержали в регионе Кахети сотрудники контртеррористического центра СБК совместно с подразделениями МВД. Все задержанные – граждане Грузии.

"Следствие установило, что пять граждан Грузии стали членами террористической организации "Исламское государство" и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов", — говорится в сообщении.