Москва категорична: не хотим видеть американских военных в Средней Азии

По мнению российского министра, выходя из Афганистана, США хотели разместить часть своей инфраструктуры, вооружений и военнослужащих на территории соседних стран. Это позволило бы им при необходимости наносить удары по территории Афганистана, если тот «будет себя плохо вести», сообщил Сергей Лавров.

«По-поему, Wall Street Journal спрашивал, захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии. Нет. Во-первых, у нас общее пространство безопасности, и в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории»,— сказал Лавров журналистам, которого цитирует РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что президент России Владимир Путин на июньском саммите в Женеве сказал своему американскому коллеге Джо Байдену, что Россия и Китай против военного присутствия США в Средней Азии и Афганистане.