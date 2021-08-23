Институт образования предлагает реформы в преподавании иностранного языка

Институт образования Азербайджана выступил с предложением по проведению реформы в сфере обучения иностранным языкам в общеобразовательных учреждениях. Предложения были сформулированы после совместных исследований специалистами соответствующих отделов ARTI и обсуждения на Ученом совете. Реформа содержания требует комплексного и систематического решения многих проблем в сфере общего образования. Институт образования в настоящее время сотрудничает с Сингапурским издательством Alston и Институтом Маршалла Кавендиша (Сингапур) по вопросам обновления содержания. В рамках сотрудничества продолжается работа над совершенствованием как образовательных программ, так и комплектов учебников по естественным наукам для старших классов, по естественным наукам для младших классов, а также по математике для всех уровней. В рамках продолжения реформ по переходу к образованию, основанному на навыках, основное внимание следует уделить радикальному изменению преподавания иностранных языков. Такое мнение высказал в статье директор Института Образования Руфат Азизов.

В нашем современном мире знание второго языка является весьма важным требованием. В частности, изучение языков, которые широко используются в мире в качестве второго языка, может способствовать личностному развитию, карьерному росту, позволяет получать дополнительные знания и увеличивает прочие шансы. Изучение английского, международного языка общения, стало скорее необходимостью, чем хобби. Знание нескольких языков важно для получения больших объемов информации в «информационном мире», в котором мы живем. В этом контексте возникают понятия двуязычной (bilingual) и многоязычной (multilingual) компетенции. Исследования в этой области показали, что люди, говорящие на нескольких языках, более открыты. Люди, говорящие на нескольких языках, больше используют логическое мышление, чем эмоции. Это также позволяет им демонстрировать наилучшим образом свои способности анализировать и отвечать на логические вопросы, решать различные задачи, принимать решения и применять их. Важно помнить, что изучение второго или нескольких языков нельзя сравнивать с важностью изучения родного языка. Необходимость в совершенстве владеть родным языком не менее важна необходимости изучать любой другой иностранный язык.

Иностранный язык (в основном английский) преподается в общеобразовательных школах страны с 1-го по 11-й класс, но большинство выпускников не могут свободно выражать свои мысли на иностранном языке, который они изучали. Одна из наиболее очевидных реалий заключается в том, что иностранные языки (английский, французский, немецкий и русский), которые в настоящее время преподают в общеобразовательных учреждениях, вызывают интерес в связи с необходимостью получения высоких результатов на выпускных экзаменах и вступительных экзаменах в вузы. В этом направлении, к сожалению, на протяжении уже долгого времени изучают больше языковые правила, нежели сам язык. Это не соответствует естественной способности человека изучать язык.

Изменение содержания. Для повышения уровня изучения языков необходимы значительные изменения в стандартах и содержании. Мы не думаем, что имеет смысл увеличивать число учебных часов, если стандарты и содержание не изменятся. Для усовершенствования преподавания иностранного языка в общеобразовательных учреждениях, а также для решения нужд учащихся, предлагается привести преподавание иностранного языка в соответствие с Общеевропейской классификацией уровней владения иностранным языком (системой оценок - CEFR). Общеевропейская классификация уровней владения иностранным языком (CEFR) - это международный стандарт, демонстрирующий уровень владения языками. Этот стандарт основан на шестибалльной системе - от А1 для начинающих до С2 для владеющих в совершенстве. Это позволяет всем, кто участвует в преподавании и тестировании языка, например, преподавателям или учащимся, выбирать другой языковой уровень. В настоящее время преподавание иностранных языков в общеобразовательных учреждениях Китая, Вьетнама, Мексики, Узбекистана, Японии и Канады, включая Европейский Союз, приведено в соответствие со стандартами CEFR. Система оценки CEFR весьма важна для разработки учебных программ в европейских странах, а также для написания учебников на разных языках. В этом плане CEFR вносит значительный вклад в усовершенствование национальных учебных программ (планов) в Европе. CEFR дает возможность сравнивать языковые навыки студентов из разных стран. Студенты, изучающие иностранный язык по системе, предлагаемой CEFR, с легкостью демонстрируют высокие результаты на экзаменах, где проверяется их знание иностранных языков. Согласно стандарту CEFR студенты, овладевшие языковыми навыками, готовы к следующим проверкам и тестам, подтверждающим знание языка: английский (TOEIC, TOEFL и IELTS), французский (DELF и DALF), итальянский (CELI, CILS или PLIDA), испанский (DELE), немецкий (TestDaF).

Коммуникация лежит в основе CEFR, и этот рамочный документ поощряет более коммуникативное обучение каждому иностранному языку. По этой причине каждый тест на знание языка состоит из четырех компонентов: письмо, чтение, слушание и, конечно же, устная речь, и CEFR гарантирует, что эти четыре компонента программы преподносятся сбалансированным и систематическим образом в соответствии с потребностями учащихся. Как известно, в каждой стране существует своя система образования, классификация CEFR устраняет барьеры, создаваемые этими различными системами, и устанавливает стандарты для иностранного языка как единый общий стандарт. Поскольку этот стандарт используется при преподавании иностранных языков во многих странах, включая европейские, он облегчает подготовку учебников иностранных языков и определение числа учебных часов в общеобразовательных учреждениях. Это позволяет другим странам использовать аналогичные учебники и методы оценки. Помимо подготовки комплектов учебников, основанных на системе CEFR, можно с легкостью использовать электронные ресурсы из других стран, использующих эту систему. Это окажет положительное влияние на преподавание языков и повышение квалификации преподавателей.