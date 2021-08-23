Ильхам Алиев: «Мы просили ЮНЕСКО оценить ущерб нашим историческим памятникам. Но они отказались»

«Мы также находимся в контакте с ЮНЕСКО. Мы ждем ЮНЕСКО почти 30 лет. Несколько лет назад, еще в период оккупации, мы пригласили ЮНЕСКО приехать и посмотреть, что творится на наших территориях. Минская группа ОБСЕ уже направила на оккупированные территории две разведывательные миссии. Мы попросили их снова отправить миссию, но они ее не отправили». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

«Мы просили ЮНЕСКО оценить ущерб, нанесенный армянскими агрессорами нашим историческим памятникам, но они отказались. Чиновники ЮНЕСКО заявили, что организация не занимается политическими вопросами. Однако после окончания войны мы получили сигналы о том, что они хотят приехать. Конечно, мы выразили свое удивление. Потому что, на протяжении 30 лет мы их звали, но они не приезжали. А после войны решили приехать. Мы согласились на это, и насколько мне известно, последняя информация была о том, что миссия уже создана, но сейчас опять протестует Армения. Поэтому, миссия снова задерживается.

Мы находимся в постоянном контакте с другими структурами ООН. Нам понадобится широкое международное участие и помощь с точки зрения экспертных знаний и советов. Потому что сейчас территория, которую мы восстанавливаем, превышает десятки тысяч километров, и, конечно, мы находимся в контакте с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев. Мы планируем как можно скорее переселить туда всех бывших вынужденных переселенцев, но главная проблема в том, что все места полностью разрушены и заминированы.

Поэтому наша главная цель с Организацией Объединенных Наций и ее структурами - добиться восстановления наших освобожденных земель. Надеемся, что ваше представительство в Баку будет активно вовлечено в эту работу», - сказал президент.