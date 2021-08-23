В Турции показали «плавающий» внедорожник-амфибию

Внедорожник способен передвигаться практически на любой пересеченной местности: по болоту, над водой, на песчаном грунте, а также по заснеженной территории. Algan способен перевозить 6 человек по суше и 4 человека по воде.

В Турции разработали внедорожник-амфибия 8x8 Algan. Как сообщает Anadolu, внедорожник-амфибия 8x8 Algan - это разработка компании MKE AŞ в сотрудничестве с субподрядчиками.

Заместитель генерального директора компании MKE AŞ Фатих Айджан сообщил агентству «Анадолу», что этот тип техники находится на вооружении многих армий, однако еще не используется в Турции.

«Внедорожник 8X8 может развивать скорость до 40 километров в час. Он обладает функциями, благодаря которым способен передвигаться в любых условиях местности. Еще одна особенность заключается в том, что это машина-амфибия. Внедорожник разработан таким образом, что способен передвигаться по воде со скоростью 4 километра в час. В настоящее время на автомобиле установлен бензиновый двигатель, а в следующей версии он получит электрический или гибридный мотор», - сказал Айджан.