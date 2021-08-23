Кельбаджар снова под армянским обстрелом
Позиции азербайджанской армии обстреляны в направлении Кельбаджарского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, подразделения вооруженных сил Армении 24 августа в 13:40 с позиций, расположенных в населенном пункте Зеркенд Басаркечарского района, применяя автоматы и снайперские винтовки, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.
Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.