Жители Апшерона пожаловались на проблемы с газом

Акция «Открытый микрофон» ПО «Азеригаз» продолжается. На этот раз, с целью выслушать проблемы и предложения граждан, «Передвижная приемная» отправилась в село Махаммади Апшеронского района.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, «Открытый микрофон» с 10:00 по 12:00 был в распоряжении жителей села. Участвовавшие в акции жильцы нового жилого массива пожаловались, что не имеют возможности использовать голубое топливо. Было выслушано каждое обращение по отдельности. 7-я по счету акция ПО «Азеригаз» прошла эффективно.

В пресс-службе отметили, что «Передвижная приемная» четырежды была организована в регионах и дважды – в пригородных поселках Баку. Акция «Открытый микрофон» и впредь будет проводиться во всех регионах.