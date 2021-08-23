В США испытали «Железный купол»
Армия США совместно с Израильской Организацией противоракетной обороны (IMDO) и представителями компании Rafael успешно провели первые испытания системы «Железный купол» (IDDS-A, Iron Dome Defense System) в реальном времени. Об этом сообщает портал Defense Blog со ссылкой на пресс-релиз Управления Армии США по ракетным системам и космосу (Program Executive Office Missiles and Space).
Отмечается, что испытания первой батареи системы прошли успешно. В ходе испытаний солдаты третьего батальона 43-го артиллерийского полка ПВО успешно поразили восемь учебных целей ракетами-перехватчиками «Тамир».
IDDS-A будет обеспечивать защиту дружественных сил на постоянных и временных позициях от дозвуковых крылатых ракет, беспилотников, а также артиллерийских снарядов и мин, — говорится в пресс-релизе.