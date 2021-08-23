Франция завезла себе талибов?

Как пишет Le Monde, из-за беспорядков в Кабульском аэропорту при эвакуации французской дипмиссии и афганских беженцев на борт самолета удалось попасть группе лиц, которые, как выяснилось позже, были связаны с движением "Талибан".

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сказал журналистам, что афганец уже признал свое участие в вооруженных отрядах талибов. Он сообщил, что до 18 августа 2021 года был командиром контрольно-пропускного пункта талибов в Кабуле.

СМИ Франции недоумевают, как этим лицам удалось получить разрешение сесть в самолет. В ответ Дарманен заявил AFP, что он (задержанный) очень помог в эвакуации французского посольства. Именно из-за этого представители французского правительства в аэропорту разрешили ему сесть на борт.