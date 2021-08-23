Лондон опроверг информацию о создании центров беженцев в Турции

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал в Twitter информацию газеты Times о том, что «Великобритания передумала создавать центр для беженцев из Афганистана после реакции Турции и намерена принять беженцев через другие страны».

Лондон назвал спекуляцией информацию СМИ о том, что Великобритания планирует создать центр для беженцев в Турции.

«Информация не обоснована, эта абсолютная спекуляция. Мы заявили, что создадим несколько центров в регионе. И вы преподнесли это так, как будто региональный центр будет находиться в Турции», - написал Уоллес, передает Anadolu.

Глава британского МИД добавил, что планы по созданию центра в силе.

Газета Mail On Sunday ранее опубликовала статью министра обороны Бена Уоллеса, в которой говорилось, что Великобритания создаст центры приема беженцев в третьих странах, однако имена этих стран не назывались. В другой статье газета указала, что одной из этих стран является Турция. Аналогичную новость опубликовала газета Guardian.