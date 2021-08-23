G7 обсудит вопрос признания «Талибана»

Лидеры стран Группы семи (G7) на чрезвычайном саммите по ситуации в Афганистане обсудят возможность официального признания движения «Талибан». Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Инициатором обсуждения выступает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По данным источников CNN, британский премьер считает, что страны «семерки» должны выработать единый подход к талибам, что в перспективе позволило бы утвердить план признания нового правительства Афганистана.

Как указывает телекомпания, то или иное решение по вопросу признания «Талибана» могло бы быть использовано в качестве рычага давления на движение с целью принудить его к соблюдению прав человека.