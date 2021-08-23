Американский биолог в интервью haqqin.az: «6-8 миллионов азербайджанцев должны получить иммунитет от коронавируса»

Но в новой волне пандемии есть одно важное отличие от прежних – со скрипом, перескакивая через ухабы и кочки, устраиваемые антипрививочниками, процесс массовой вакцинации все же продвигается. На сегодняшний день иммунизация - единственное средство избавиться от длящейся уже 530 дней ковидной напасти.

Уже очевидно, что Азербайджан накрыла очередная волна коронавируса. В множестве опубликованных haqqin.az материалах на тему ковида приводилась неумолимая закономерность: чем меньше карантинных ограничений, масочного режима, социальной дистанции и прочих мер, тем больше заражений, больше нагрузки на стационары. И наоборот, чем больше ограничений и карантина - тем меньше ковида.

О том, как и когда в мире будет побежден коронавирус, haqqin.az беседовал с известным американским ученым в области биоинформатики и молекулярной биологии, директором отдела профессиональных услуг в ведущем научном издании мира Elsevier Антоном Юрьевым.

- По официальным данным, на 23 августа в Азербайджане из 10 млн населения две дозы вакцины получили уже более 2 млн 457 тысяч человек. Каковы на этот счет последние оценки ученых - сколько надо вакцинировать людей, чтобы достичь порога коллективного иммунитета?

- Судя по всему, пандемия пошла на спад, и волна «дельта»-штамма, скорее всего, станет последней. Но и она, как предыдущие волны, тоже основательно подпортит здоровье и унесет чьи-то жизни. Индийский штамм «дельта» в 4 раза менее смертельный, чем первоначальный уханьский «альфа». Но «дельта» гораздо легче передается. Это означает, что большинство тех, кто еще не переболел или не вакцинировался, скорее всего легко переболеют и выработают иммунитет. Таким образом, «дельта» еще больше разовьет коллективный иммунитет в обществе. Хотя я по-прежнему рекомендую всем выработать Т-клеточный иммунитет через вакцинацию, а не через заражение живым вирусом.

Теперь конкретно по вопросу. По разным моделям коллективный иммунитет развивается, когда он обретен 60-80% населения. То есть 6-8 млн азербайджанцев надо иметь иммунитет, чтобы общество в целом чувствовало себе в безопасности. На эту цифру влияют два фактора, которые пока трудно моделировать. Во-первых, вирус мутирует (появляются новые штаммы), и поэтому эффективность вакцины падает. Если для «альфа» штамма эффективность Pfizer составляла 80%, то против «дельты «эта вакцина эффективна всего на 60%. Во-вторых, многие азербайджанцы наверняка уже переболели коронавирусом, сами того не зная. Ведь пандемии уже почти два года, и с самого начала было известно, что у 10-20% людей болезнь проходит бессимптомно. Думаю, что 60-70 процентная вакцинация обеспечит безопасность населения. Пока она будет идти, кто-то обретет иммунитет через заражение живым вирусом.

- Есть ли достоверные результаты исследований, какая вакцина более эффективна против «дельта»-штамма?

- Самая эффективная вакцина против коронавируса, скорее всего, от компании Pfizer, потому что она первоначально была разработана для выработки Т-клеточного иммунитета против раковых клеток. Именно Т-клеточный иммунитет обеспечивает долговременную защиту организма от тяжелого и долгого ковида. Вакцина компании Moderna очень похожа на Pfizer, и поэтому также должна развивать хорошо Т-клеточный иммунитет. Другие вакцины тоже его развивают, но, думается, менее эффективно, потому что оптимизировались для выработки гуморального антительного иммунитета.

- С появлением мутаций коронавируса некоторые ученые пришли к выводу, что поприжать коронавирус вакцинами не удастся, и всем в мире - вакцинированным и невакцинированным - в разной степени тяжести придется переболеть. Вот тогда сформируется уже гибридный иммунитет…

- Гибридный иммунитет - это то, что как раз получится в результате кампании вакцинации. Процесс выработки иммунитета стохастический, то есть случайный. Вероятность выработать иммунитет после вакцинации или после заражения живым вирусом весьма высока, но все же не равна 100%. Кроме того, вирус мутирует. Иммунитет может очень хорошо защитить от одного штамма, но будет менее эффективен против другого штамма. Поэтому некоторому числу вакцинированных придется переболеть, кому-то даже по второму разу - пока у них не выработается надежный долговременный Т-клеточный иммунитет.

- Весной этого года минздрав Израиля заявил, что в этой стране сформирован коллективный иммунитет. Но всего через пару месяцев страну, «победившую пандемию», накрыла четвертая волна ковида. С нуля новых заражений дело дошло до нынешних почти 600 тяжелых ковидных больных в израильских клиниках. Говорят, всему причиной отсутствие вакцинации у детей. Мол, вирус от вакцинированных взрослых сбежал к незащищенной вакциной молодежи, там мутировал и уже обновленным вернулся во взрослую популяцию. Грозит ли и другим странам такая перспектива, если не вакцинировать детей?

- В Израиле пошла волна штамма «дельта», от которого прививка защищает только на 60%. В Америке, кстати, тоже начинается волна, которая усилится осенью от сезонных факторов. «Дельта», помимо снижения к ней эффективности вакцин, действительно может легче распространяться среди детей, чем «альфа». Как раз дети и не были вакцинированы в Израиле, потому что все внимание сконцентрировалось на пожилых членах общества, у которых «альфа» вызывала 25-процентную смертность. Думаю, волны штамма «дельта» не удастся избежать ни одной стране, но она будет последней. Дальше ковид будет по-прежнему жить среди людей, но умирать и тяжело болеть от него будут гораздо меньше. А значит, больницы не будут переполнены и жизнь вернется в допандемийное русло.