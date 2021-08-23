Путин внимательно следит

Как сообщает ТАСС, российский лидер отметил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. "У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки", - сказал Путин, выступая во вторник на втором этапе съезда "Единой России".

Президент подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией в Афганистане, но не будет втягивать свои вооруженные силы в "конфликт всех против всех" в этой стране.

"Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ, - сказал Путин. - Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит".