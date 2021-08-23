Алжир и Марокко в шаге от войны обновлено

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Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени. Об этом заявил глава алжирского МИД Рамтан Ламамра.

"С сегодняшнего дня Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко", - отметил он на пресс-конференции в столице.

Алжир также на минувшей неделе обвинил Марокко в "поддержке двух террористических движений", действующих на алжирской территории, - Движения за автономию Кабилии (ДАК) и движения "Рашад". Власти республики считают, что их активисты также причастны к лесным пожарам, вспыхнувшим на севере Алжира в августе.

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Рамтан Ламамра

Алжир заявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко. В последние дни правительство Марокко обвиняло Алжир в милитаризации и обострении обстановки на границе.

В свою очередь, как сообщает Рейтер, Алжир обвинил Рабат в создании угрозы стабильности и безопасности по наущению Израиля.

Как сообщает газета Algérie Patriotique, Алжир рассматривает возможность приостановки воздушного сообщения с Марокко.

Марокко усиливает военное присутствие на границах, и есть опасения, что напряженность может привести к военным столкновениям.