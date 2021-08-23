Отдел политики 21:54

В стремительном развитии событий в Афганистане куда-то пропало целое проиранское ополчение с танками, артиллерией, прошедшим сирийскую войну спецназом – шиитское военное формирование афганских хазарийцев «Хашд аш-Шиа». Между тем за месяц до падения Кабула Тегеран заявил миру, что «Талибану» уготован сюрприз в лице «Хашд аш-Шиа», который окажет мощное сопротивление радикальным исламистам. Как известно, группировка «Хашд аш-Шиа» сформирована иранской спецслужбой СИПАХ и вооружена бронетехникой КСИР. Тегеран уверял, что ее отряды дислоцированы во всех афганских городах, где компактно поживают шииты, и готовы с разных позиций нанести молниеносные удары по войскам талибов. Именно такую тактику успешно использовали шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» в Ираке.

И вот Amnesty International сообщает, что с 13 по 15 июля этого года в городе Малистан в провинции Газни, где в основном проживают шииты, которых вроде должен был защищать «Хашд аш-Шиа», талибы убили девять мужчин-хазарейцев, что подтвердили местные свидетели. По их словам, шестеро мужчин были застрелены, а трое других замучены до смерти. Сообщается, что эти зверские убийства - лишь небольшая часть насилия против местных жителей, которому подвергаются местные жители, и что террористы жестко контролируют публикацию фотографий и видео своих действий, отключая мобильные службы. Отмечается также, что в провинции Бамиан талибы взорвали в 90-е годы статую лидера хазарийского ополчения в 90-х годах Абдула Али Мазари, которого они убили в 1996-м. Однако эти преступления не помешали официальным представителям талибов 17 августа посетить район Хазарейстан и присутствовать на шиитской траурной церемонии по случаю смерти Хусейна ибн Али, третьего имама шиитов и внука пророка Мухаммеда. По телеканалу Евроньюс был показан сюжет, где талибы охраняют траурную процессию шиитов, а несколько ее участников даже благодарят «Талибан» за хорошо организованную охрану.

«Неожиданной метаморфозе талибов - от заклятых врагов шиитов до охранников процессий в день Ашура - есть простое объяснение: существует сепаратная договоренность между Тегераном и талибами», - уверен иранский журналист и политолог Рза Талеби. В своем комментарии для haqqin.az, он сказал, что в Афганистане, в провинциях Бамиан, Газни, Герат, Мазари-Шариф и др., проживает примерно 1,5-3 млн шиитов-хазарийцев. Поселились они там еще с ХIХ века, со времен эмира Абдур-Рахмана, но всегда, и даже при коммунистическом режиме, подвергались дискриминации со стороны пуштунского суннитского большинства. «При нынешнем захвате страны талибы в пропагандистских целях проявили показную терпимость к шиитам в траурный месяц Мухаррам. А то, что шиитские ополчения не оказали им никакого сопротивления, стало результатом договоренностей между Тегераном и «Талибаном». Один из политических лидеров «Талибана», Молла Абдул Гани Барадар, перед поездкой в Москву даже посетил Тегеран и вел переговоры с иранскими властями. Хотя подобные соглашения никак не укладывается в политику Тегерана в отношении террористической организации салафитского толка. Когда в 1996 году талибы вырезали дипломатов иранского консульства в Мазари-Шарифе и заодно убили там всех иранских журналистов, Иран объявил войну «Талибану» и даже был готов послать войска», - напоминает Талеби.

Странными, по его мнению, выглядели и заявления официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида о том, что талибы гарантируют защиту всех шиитских святынь в Афганистане. Смена умонастроений лидеров этого движения - от ярой ненависти к миру и дружбе с шиитами - произошла буквально за считанные дни, и теперь афганские шииты и талибы обмениваются любезностями. Скорее всего, эти договоренности - часть многостороннего соглашения по непротивлению талибам, основными участниками которого наряду с Ираном являются Пакистан, РФ и Китай. Иначе не могли бы 70 тысяч террористов покорить всю страну с 300-тысячной армией и этническими военизированными формированиями за столь короткий срок, считает политолог. «Что же мог получить Иран за передачу талибам территорий, где живут шииты? – задается вопросом Талеби и сам же отвечает: - Скорее всего, Тегеран получил гарантии безопасности своих восточных границ и возможность по-прежнему получать в обход санкций иностранную валюту через Афганистан, что активно практиковали иранцы во времена правительства Ашрафа Гани». Как полагает эксперт, у Тегерана есть взаимные интересы с «Талибаном» и по наркотрафику. Сейчас именно талибы контролируют многомиллиардное афганское производство наркотиков и их трафик через Иран. В Афганистане до 300 тысяч человек задействованы в их производстве. Да, талибы якобы официально запретили наркотики в стране, но на деле они хотят направить весь произведённый героин на Запад. И пайщиком афганского наркотрафика в Иране является КСИР. «Одной из «крыш» наркотрафика через Иран давно стал генерал иранского элитного батальона «Аль-Кудс» Голамреза Багбани. А в самом Иране производство наркотиков находится в руках военизированного ополчение «Басидж». То есть Тегеран создает все условия, что бы наркотики без проблем попали на Запад, и в этом бизнесе талибы – его важный партнер.

Кроме того, во время оккупации азербайджанских территорий Иран наладил наркотрафик через захваченный Карабах в Армению и далее в Россию. Теперь азербайджанская армия перекрыла этот путь, и с потерей удобного маршрута КСИР, которому наркотрафик приносит миллиарды долларов, практически полностью ориентировал незаконную транспортировку наркотиков из Афганистана в Турцию. Хорошо известно, что почти 90% перевозок героина и опия в мире проходит через Иран», - подчеркивает Талеби. Третьей точкой совпадения интересов Тегерана и «Талибана» он называет водные ресурсы. Дело в том, что во время президентства Гани в Афганистане началось строительство плотины «Камаль Хан» в провинции Нимруз, и этот проект мог привести к конфликту с Ираном. Строительство плотины позволило бы в Афганистане использовать почти 180 тысяч га плодородной земли, но основной проблемой для воплощения проекта в жизнь в этом регионе были талибы. Проиранские силы в провинции Нимруз длительное время воевали с «Талибаном». Когда талибы захватили власть в Афганистане в 1996 году, они первым дело перекрыли шлюзы на дамбе Каджаки выше по течению реки Гильменд, из-за чего с 1998 по 2001 год прекратилась подача воды в Иран. Именно в те годы в Иране разразилась сильнейшая засуха из-за малого количества осадков. Все это повлияло на возникновение острого дефицита водных ресурсов в стране, который остается актуальным до сих пор. Иранцы считали, что строительство дамбы на афганской стороне приведет у них к еще большей нехватки воды. И вот сейчас талибы, видимо, посулили, пустить воду в Иран. Тегеран же, судя по всему, за это пообещал уменьшить водозабор с рек, протекающих через Иран и Афганистан, дабы не нарушать водоснабжение афганских провинций, где выращивают опийный мак.