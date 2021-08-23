Богатство американских миллиардеров увеличилось на 1.8 трлн долларов за время пандемии
Многие американские миллиардеры значительно увеличили свое богатство за последние 17 месяцев в коронаэпоху.
Данные о росте состояния миллиардеров приводит американская неправительственная организация Institute for Policy Studies.
Исследователи отметили, что "американские миллиардеры стали на 1,8 трлн богаче за время пандемии", то есть их "совокупное состояние выросло почти на две трети (62%)". В марте 2020 года оно оценивалось примерно в $3 трлн, а к 17 августа возросло до $4,8 трлн. Согласно приведенным оценкам, в марте 2020 года в США 614 человек обладали состоянием в размере миллиарда долларов или больше. К августу текущего года число таких людей выросло до 708.
В докладе говорится, что основатель корпорации Amazon Джефф Безос, к примеру, стал за последние 17 месяцев на $75 млрд богаче, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - на $150,8 млрд, основатель компании Microsoft Билл Гейтс - на $32,6 млрд, а глава компании Facebook Марк Цукерберг - на $74,2 млрд.
В Institute for Policy Studies подчеркивают, что значительная часть американцев сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Эти проблемы обострились в период вызванного пандемией экономического кризиса. Исследователи отметили, что в течение последних 17 месяцев "более 86 млн американцев потеряли работу, почти 38 млн заразились вирусом, более 625 тыс. человек умерли".