Джемаль Бустани, автор haqqin.az 24 августа 2021, 22:59

Ахмад Масуд-младший, сын легендарного полевого командира времен первой Афганской войны Ахмада Шаха Масуда, контролирующий Панджшерское ущелье, готов пойти на капитуляцию, пишет The Telegraph со ссылкой на источник в его окружении. Недолгий период восхищения «панджшерским львенком», в котором видели центр сопротивления талибам, стремительно заканчивается. Сам Панджшер окружен, а Масуд-младший ведет переговоры с представителями Талибана, отчаянно надеясь либо получить место в новом правительстве Афганистана, либо - гарантии, что трафик памирских камней и героина не тронут, и это останется доходом его клана…

Аплодисменты ему на Западе в военно-политическую помощь так и не конвертировались. Его призывы нанести удары с воздуха по колоннам талибов, сжимающих кольцо блокады вокруг Панджшера, остались без ответа. Американцам не до него – в Кабуле Уильям Бернс только что завершил тайную встречу с лидером политического крыла афганского движения "Талибан" Абдул Гани Барадаром. Держать Панджшер и создавать там ядро сопротивления талибам Масуд-младший мог бы при одном условии – поддержке извне, как это было при его отце. У него этого нет. И не будет. Поскольку, как бы это парадоксально ни звучало, победа талибов сегодня устраивает всех внешних игроков – от Китая, получившего от нее немалые экономические преференции, до США. Которые хоть и понесли кратковременные репутационные издержки – но в целом решившие здесь главную задачу, завершив одну из американских «бесконечных войн». «Сопротивление Панджшера — это щит от варварства, и не только для афганского народа, но для всех свободных граждан всего мира», - написал недавно французский философ-неотроцкист Бернар-Анри Леви, духовный наставник Масуда-младшего. Но он, хоть и пользуется популярностью на Западе - подмога слабая. Его одного явно недостаточно для организации нового похода против "Талибана".