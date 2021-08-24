Сын Панджшерского льва оказался львенком, который никому не нужен наше послесловие
Ахмад Масуд-младший, сын легендарного полевого командира времен первой Афганской войны Ахмада Шаха Масуда, контролирующий Панджшерское ущелье, готов пойти на капитуляцию, пишет The Telegraph со ссылкой на источник в его окружении.
Недолгий период восхищения «панджшерским львенком», в котором видели центр сопротивления талибам, стремительно заканчивается. Сам Панджшер окружен, а Масуд-младший ведет переговоры с представителями Талибана, отчаянно надеясь либо получить место в новом правительстве Афганистана, либо - гарантии, что трафик памирских камней и героина не тронут, и это останется доходом его клана…
Аплодисменты ему на Западе в военно-политическую помощь так и не конвертировались. Его призывы нанести удары с воздуха по колоннам талибов, сжимающих кольцо блокады вокруг Панджшера, остались без ответа. Американцам не до него – в Кабуле Уильям Бернс только что завершил тайную встречу с лидером политического крыла афганского движения "Талибан" Абдул Гани Барадаром.
Держать Панджшер и создавать там ядро сопротивления талибам Масуд-младший мог бы при одном условии – поддержке извне, как это было при его отце. У него этого нет. И не будет. Поскольку, как бы это парадоксально ни звучало, победа талибов сегодня устраивает всех внешних игроков – от Китая, получившего от нее немалые экономические преференции, до США. Которые хоть и понесли кратковременные репутационные издержки – но в целом решившие здесь главную задачу, завершив одну из американских «бесконечных войн».
«Сопротивление Панджшера — это щит от варварства, и не только для афганского народа, но для всех свободных граждан всего мира», - написал недавно французский философ-неотроцкист Бернар-Анри Леви, духовный наставник Масуда-младшего. Но он, хоть и пользуется популярностью на Западе - подмога слабая. Его одного явно недостаточно для организации нового похода против "Талибана".
И в самом Афганистане, и за его пределами ходят слухи, что силы сопротивления в Панджшере наладили «воздушный мост» с Таджикистаном, и уже осуществлены первые поставки вооружения. Более того, в центральноазиатских масс-медиа появилась информация, что жители таджикского Куляба обратились к властям с просьбой дать им возможность присоединиться к армии Ахмада Масуда.
Но даже если это хоть в малой степени соответствует действительности, то роли своей не сыграет. Таджикистану нет смысла ввязываться в афганский конфликт, более того – это чревато особенно тогда, когда за спиною Душанбе в этом вопросе никто не стоит. Поэтому, как представляется, это обычная самодеятельность некоторых лиц, связанных с бизнесом в Таджикистане. И она будет пресечена.
Больше союзников у Масуда-младшего нет. Да и среди местных таджиков его безусловным лидером назвать трудно. Он обречен хотя бы потому, что никому не нужен. Должность «губернатора Панджшера» или министра в национальном правительстве – максимум, на что он может рассчитывать, пока талибы не намерены воевать в ущелье всерьез.
Мир все еще в шоке от победы талибов. Да и талибы от нее – тоже. Оказалось, что никто не готов к переменам, произошедшим в Афганистане. Все старые стратегии враз оказались в мусорной корзине, новые – еще даже не начали разрабатываться. Возможно, чуть позже, когда уляжется шумиха, Масуд-младший окажется востребован как карта в чужой игре. Если останется жив, конечно. Но не сейчас.