Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 24 августа 2021, 23:42

Если в первые годы сотрудничества МВФ с Азербайджаном взаимодействие нашей страны с этим специализированным учреждением ООН больше носило односторонний характер – помощь МВФ как в финансовом, так и в организационном отношении, то со временем оно приняло характер равноправный, направленный на координацию действий по недопущению или устранению возможных ударов. Но кредитов МВФ страна не получает уже почти два десятка лет. Этим, пожалуй, и можно объяснить неожиданность для многих экспертов появившегося в СМИ сообщения о том, что МВФ выделил Азербайджану 375,4 млн специальных прав заимствования (SDR - своеобразная валюта, в которой ведет расчеты фонд) или около 530 млн долларов. Неожиданность для многих заключается и в том, что Азербайджан за помощью ни в МВФ, ни в другие фининституты не обращался – своих валютных запасов достаточно. МВФ же просто так деньги никому не дает, а если и дает, то после долгих переговоров и на определенных условиях. И вдруг более полумиллиарда долларов свалились на голову, словно снег в летнюю жару. Что же это за деньги, зачем они Азербайджану и что с ними делать?

Фонд сам и дает разъяснения. Предложение выпустить дополнительные SDR в объеме не менее 500 млрд долларов – вовсе не неожиданное. Впервые оно прозвучало еще весной прошлого года, на пике первой волны пандемии COVID-19. А соответствующее решение было одобрено Советом управляющих МВФ в начале текущего месяца. Деньги Азербайджану выделены в рамках обеспечения долгосрочных глобальных потребностей и устойчивости экономики. И не только Азербайджану, но и другим странам-участницам. Для обеспечения долгосрочных глобальных потребностей и устойчивости мировой экономики фондом выделено всего 650 млрд долларов. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, вступает в силу крупнейшее за всю историю распределение, которое станет серьезным стимулом для мировой экономики, а при разумном использовании – уникальной возможностью для преодоления нынешнего беспрецедентного кризиса. Так как благодаря распределению SDR мировая экономика получит дополнительную ликвидность за счет пополнения валютных резервов стран и сокращения их зависимости от более дорогостоящих внутренних или внешних заимствований. Последний выпуск SDR состоялся в 2009 году, после мирового финансового кризиса, но масштабы вливаний в глобальную экономику были гораздо меньше. Нынешний выпуск - это своеобразная прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Помощь переведена странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в фонде, то есть в зависимости от вклада страны в фонд, количества голосов страны. Большую часть этой помощи получили США – 17,4%, или 113,1 мдрд долларов. Квота России – 2,7%, или 17,6 млрд долларов, Украины – 0,4%, она получила 2,6 млрд долларов, а Узбекистан получил около 746 млн долларов. В целом около 42% от общей помощи, или 275 млрд долларов долларов поступило странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода. Квота Азербайджана составляет 391,7 млн SDR (около 555 млн долларов) с удельным весом 0,08%.