Собеседник haqqin.az в правительстве Узбекистана: «Ташкент не вернется в ОДКБ»

Виктория Панфилова, автор haqqin.az 00:47

Военные Центрального военного округа начали переброску войск на полигон «Эдельвейс» в Киргизию для проведения учений ОДКБ (Организации договора коллективной безопасности) «Рубеж-2021». Маневры пройдут в начале сентября. Накануне состоялось экстренное заседание глав государств-участниц военного блока в формате видеоконференции, в ходе которой обсуждалась ситуация в Афганистане и возможность инфильтрации боевиков в страны Центральной Азии. Принявший участие в заседании в качестве приглашенного гостя глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев заверил коллег, что узбекско-афганская граница надежно защищена. На полигоне «Эдельвейс» будут отрабатываться подготовка и ведение совместных операций по блокированию и уничтожению условных вооруженных экстремистских формирований, которые вторглись на территорию одного из государств ОДКБ. В учениях будут задействованы до 300 военнослужащих, в числе которых горные стрелки, и более 60 единиц боевой техники.

Российские военнослужащие уже вышли на патрулирование таджикско-афганской границы. Неприкрытыми остаются туркменская и узбекская границы. Однако Туркменистан и Узбекистан не являются участниками ОДКБ. Туркменистан, ссылаясь на нейтральный статус государства, самостоятельно решает вопросы безопасности своей страны и за помощью к России или другим странам не обращался. Узбекистан, объявив «о перезагрузке», существенно расширил контакты с соседями и региональными организациями. Получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, стал участником различных мероприятий на постсоветском пространстве в сфере безопасности, а также принимал участие в учениях с Россией, ОДКБ и соседними странами. Также сообщалось, что Ташкент получил от России кредит до 200 млн долл. на перевооружение армии силами российского ВПК. Сегодня Россия хотела бы видеть Узбекистан в рядах ОДКБ, поскольку ее беспокоит безопасность своих южных границ. Останавливать боевиков предпочтительнее на дальних подступах, нежели непосредственно на собственных границах. Очевидная выгода от этого и для Ташкента, поскольку сотрудничество с Москвой, как с ключевым участником ОДКБ, позволит значительно укрепить обороноспособность и более эффективно противостоять террористической угрозе. «Ташкент понимает, что без ОДКБ, без российской помощи он границу не закроет», сказал haqqin.az военный эксперт Виктор Литовкин. Напомним, что изначально Узбекистан был не только сторонником ОДКБ, но и одним из инициаторов ее создания. Первое подписание Договора о коллективной безопасности состоялось 15 мая 1992 года в Ташкенте. Поэтому иногда организацию называют «Ташкентский пакт» или «Ташкентский договор». Однако уже в 1999 году Узбекистан, разочаровавшись в блоке, вышел из организации. Причиной были «баткенские события», когда боевики Исламского движения Узбекистана (ИДУ) пытались прорваться в республику из Афганистана через Таджикистан и Киргизию. Ташкент обратился за помощью в ОДКБ, но так ее и не получил.

Первый президент Ислам Каримов тогда заявил, что организация не гарантирует помощь государствам СНГ в случае вражеской агрессии. Не прошло и недели, как в центре Ташкента прогремели взрывы. Вторая попытка прорыва границы боевиками ИДУ была предпринята в 2000 году. Однако спустя несколько лет в 2006 году Узбекистан вернулся в блок. Но из-за расхождения по ряду причин, в частности Ташкент не устраивали планы ОДКБ на афганском направлении, также не понравилось усиление военного сотрудничества стран ОДКБ, Узбекистан в 2012 году приостановил свое членство в организации. Вопрос возобновления членства Узбекистана в ОДКБ остается открытым. Президент Шавкат Мирзиёев, принявший участие в видеоконференции в качестве гостя, заверил коллег, что узбекско-афганская граница «надежно охраняется». В пресс-службе президента Узбекистана сообщили, что Шавкат Мирзиеёв с удовлетворением отметил налаженное плодотворное взаимодействие и оперативный обмен информацией с причастными структурами государств региона по афганскому направлению.