Российская разведка рассекретила документы о столкновениях на территории Ирана

Служба внешней разведки России рассекретила документы, касающиеся борьбы советской внешней разведки против спецслужб Германии в Иране во время Великой Отечественной войны, а именно - срыва попытки прогерманского восстания в Иране летом 1942 года и нейтрализации нацистского подполья перед Тегеранской конференцией 1943 года.

Как сообщает РИА Новости, 25 августа исполняется 80 лет со дня ввода войск Красной Армии в Иран. Это было сделано в полном соответствии с советско-иранским договором 1921 года. Тот договор, в частности гласил, что если "со стороны третьих стран" будут иметь место попытки превращать территорию Ирана в базу для военных выступлений против Советской России, то Москва будет иметь право ввести свои войска на иранскую территорию. А к лету 1941 года Иран, по существу, стал плацдармом для военной агрессии Германии на Среднем Востоке. Вместе с силами Красной Армии в рамках операции "Согласие" в Иран в конце августа 1941 года вошли и английские войска.