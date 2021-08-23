Немецкий резидент-разведчик спрятался на армянском кладбище

В числе рассекреченных Службой внешней разведки России исторических материалов - фрагмент переведенного на русский язык с английского дневника Франца Майера (настоящее имя - Рихард Август) - главного представителя германской политической разведки в Тегеране в годы войны.

Майер имел самое непосредственное отношение к созданию в Тегеране и других городах Ирана прогерманских националистических партий и групп.

Главными среди них стали "Голубая партия" и "Иранские националисты" ("Хезб-е-Кабут" и "Меллиюн-е-Иран"). Имя Майера в числе других гитлеровцев, занимавшихся подрывной работой в Иране, было открыто названо в советской ноте иранской стороне 25 августа 1941 года, после которой Красная Армия вошла в Иран.

Любопытно, что после ввода в Иран союзных войск в сентябре 1941 года Майер остался без связи с Берлином. Три месяца он скрывался на армянском кладбище в Тегеране под видом могильщика, а затем с помощью профашистских элементов сумел найти убежище в городе и развернул активную работу в подполье.