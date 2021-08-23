Вице-президент США задержалась по дороге во Вьетнам… Мировые СМИ напомнили о провокации спецслужб

Еще в 2017 году haqqin.az писал о так называемом «гаванском синдроме» для американских дипломатов на Кубе. Один за другим сотрудники дипмиссии США и их родственники на Кубе стали жаловаться на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Им приходилось лечиться даже после возвращения на родину. Впоследствии родились подозрения о применении спецтехники со стороны кубинских спецслужб.

О «гаванском синдроме» вспомнили во время визита вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам из Сингапура. Американские СМИ сообщили о задержке вылета самолета Харрис на несколько часов из-за появления информации об «аномальном инциденте», который связан со здоровьем американских госслужащих.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Вашингтон пока не подтвердил данные о случаях проявления «гаванского синдрома», однако относится к подобным сообщениям очень серьезно. Отмечается, что Харрис чувствует себя хорошо и задержка и никак не связана именно с ее здоровьем.