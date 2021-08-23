На здании мэрии в Испании вывесили портрет Сталина

Активисты испанской непарламентской Марксистско-ленинской партии (Партии коммунистического возрождения) разместили на балконе здания мэрии Валенсии плакат с портретом руководителя СССР Иосифа Сталина (1879 -1953) в знак протеста против проводимой, по их мнению, в Евросоюзе политики уравнивания коммунизма и нацизма. Об этом сообщает испанская газета ABC.

По данным издания, плакат провисел на здании всего несколько минут. Кроме лица советского лидера, на нем присутствовала надпись "в защиту Сталина" на испанском языке и эмблема Марксистско-ленинской партии с красной звездой и серпом с молотом. Активисты организации отметили в своем Twitter, что выступают против "криминализации коммунизма и его лидеров" и защищают "революционное наследие".