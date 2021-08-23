Трамп: «Американская армия сбежала, оставив тысячи американцев в заложниках»

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане.

"Как смеет Байден заставлять наших военных бежать с поля боя в Афганистане и дезертировать в ситуации, когда многие тысячи американцев оказались в заложниках", - говорится в заявлении Трампа.

"Афганистан и Кабул были у нас под надежным контролем всего лишь с 2500 солдатами, и мы это уничтожили, когда от них потребовали бежать!" - добавил Трамп.