ИГ-Хорасан готовит атаку на аэропорт в Кабуле
Президент США Джо Байден, выступая в Белом Доме, заявил, что организация Исламская Организация – Хорасан готовит атаку на аэропорт Кабула. Об этом сообщает Рейтер.
По словам американского президента, ИГ-Хорасан является ответвлением ИГ в Афганистане. Байден считает, что эта организация – заклятый враг «Талибана».
«Каждый день, когда военные США находятся в Кабуле, "ИГ-Хорасан" стремится атаковать атаковать силы США и союзников, а также невинных гражданских в аэропорту".