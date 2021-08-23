Американские военные покидают аэропорт Кабула

Несколько часов назад американский телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил об отбытии последних американских военнослужащих из аэропорта Кабула.

Ранее Минобороны США сообщало, что в аэропорту Кабула находятся 5,8 тыс американских военнослужащих. А несколько часов назад президент США Байден поделился с общественностью оперативной информацией о готовящейся атаке ИГ-Хорасан на аэропорт.

Несколько минут назад пресс-секретарь Минобороны Джон Кирби на своем аккаунте в Твиттере объявил об эвакуации нескольких сотен военнослужащих США из аэропорт Кабула. Пентагон объясняет отбытие своих военнослужащих тем, что они завершили свое участие в операции по эвакуации из Афганистана американцев и помогавших им афганцев.

Он уточнил, что их отбытие было запланировано, а "миссия в аэропорту завершена".