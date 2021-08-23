Мировые аудиторы: эпоха бумажных денег уходит

Цифровые активы одержат победу над бумажными деньгами. К такому выводу пришла международная аудиторская фирма Deloitte, чье исследование приводит Insider, пишет Лента.ру.

Согласно отчету Deloitte, 76 процентов опрошенных финансовых руководителей предсказали, что криптовалюты заменят бумажные деньги в ближайшие 5-10 лет. Компании из сферы финансовых услуг должны использовать криптовалюты, цифровые активы и блокчейн, иначе они рискуют проиграть конкурентам. Участники рынка ожидают получить выгоду для своего бизнеса от ряда активов, таких как стейблкоины (криптовалюты, привязанные к запасам обычных валют или физических товаров) и цифровые валюты центральных банков (CBDC).

В исследовании отмечается, что поток средств в цифровые активы увеличивается, поскольку инвесторы все больше интересуются ими как способом сбережения средств. Вокруг криптовалюты вырастают новые бизнес-модели, отражающие перемены в финансовой индустрии. По словам авторов отчета Deloitte, компании думают, как изменить свои традиционные продукты, чтобы быть готовыми к будущим потребностям своих клиентов.