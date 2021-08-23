Разведка США рассказала о коронавирусе

Разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении COVID-19, но в докладе нет четких выводов, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

Спецслужбы США так и не смогли прийти к консенсусу относительно того, был ли вирус разработан в лаборатории или же возник естественным путем. По их словам, в течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования. Тем не менее, по данным источников, в докладе, несмотря на обширный объем изученной информации, не содержится окончательного вывода о происхождении вируса.