В Китае обнаружили крупные запасы сланцевой нефти
Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили запасы сланцевой нефти на территории Дацинского нефтегазового месторождения (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Как сообщило Центральное телевидение Китая, объем геологических запасов сырья составляет 1,27 млрд тонн, передает ТАСС.
«Прогнозируемые геологические запасы составляют 1,268 миллиарда тонн. Это знаменует собой крупный прорыв Китая в разведке и разработке сланцевой нефти», — сказано в сообщении.
Дацинское нефтегазовое месторождение является крупнейшим по запасам в Китае. Оно было обнаружено в 1959 году. Запасы нефти в нем составляют около 5,7 млрд тонн.