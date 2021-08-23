Афганцам предрекли «ад на земле»

В Афганистане после захвата власти талибами назревает кризис: 14 млн человек могут столкнуться с голодом. Об этом Reuters заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Представитель ООН предрек «идеальный шторм» из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19. Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит «ад на земле», предупредил он, передает РБК.

Бизли призвал политиков мира «действовать быстро». По его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется не менее $200 млн к сентябрю. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы также выразил надежду, что США, Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.