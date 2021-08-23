Кто для «Талибана» друг?

Китай и Россия вошли в число тех государств, с которыми у талибов хорошие отношения. Об этом заявил представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

«Китай является нашим соседом, у нас с ним хорошие отношения. Это же относится и к России», — цитирует представителя талибов РИА Новости.

Кроме того, Мухаммед Наим заявил, что движение симпатизирует также Ирану, Пакистану и Узбекистану. С этими государствами «Талибан» связывают давние отношения, кроме того эти страны, в отличие от западных держав, не обеспокоены тем, что талибы пришли к власти.

В отношении Турции представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение хочет «хороших отношений» с этим государством, но отрицательно относится к возможному присутствию турецких солдат на территории Афганистана.