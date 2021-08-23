Блинкен: Турция - важный союзник НАТО и ценный партнер в регионе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, передает Anadolu.

Как сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, стороны обсудили продолжающееся сотрудничество в Афганистане и усилия по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации граждан Турции и США, а также стран-союзников и партнеров.

Блинкен подтвердил в Twitter, что провел телефонный разговор с Чавушоглу.

«Турция - важный союзник НАТО и ценный партнер в регионе», - подчеркнул госсекретарь США.