"Нефтчи" отправляется в Израиль на решающий матч
Футбольный клуб "Нефтчи" вылетает в Израиль, где завтра проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций против "Маккаби" из Хайфы.
Команда вылетает чартерным рейсом в Тель-Авив, откуда на автобусе отправится в Хайфу. Лететь из Баку в Тель-Авив - около трех с половиной часов. Сегодня вечером "Нефтчи" проведет откртытую тренировку на стадионе в Хайфе. Матч состоится завтра и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Напомним, в Баку "Нефтчи" и "Маккаби" сыграли вничью 3:3.