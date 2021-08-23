Азербайджанские танкисты приступили к первому заезду в конкурсе «Танковый биатлон», проходящему в Москве в рамках Армейских международных игр – 2021.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, на этапе «Индивидуальная гонка» азербайджанские танкисты состязались с командами из Казахстана, Беларуси и Сербии.

Азербайджанские танкисты, уничтожив условные цели точным огнем и преодолев расстояние по маршруту, заняли второе место в своей группе.