Израильский врач ответил, почему «дельта» заражает привитых

Израиль стал первой страной в мире, где население массово вакцинируют третьей (бустерной) дозой прививки от коронавируса, но у определенной части привитых возникает повторное заражение штаммом "дельта". Это так называемая "прорывная инфекция" (Breakthrough infection). Издание Vesty.co.il пишет, что израильский доктор Итай Галь объяснил, почему подобное происходит в мире.

«Вакцины Pfizer и Moderna - самые эффективные среди всех препаратов аналогичного назначения. Технология мРНК позволяет не только создавать новую вакцину против новых штаммов за несколько недель, но и доказала высокую эффективность в профилактике тяжелой формы COVID-19, смертности и заражения. В начале эпидемии эффективность вакцины Pfizer в предотвращении тяжелого течения болезни составила 95%, в профилактике заражения - 88%. Но и вирус продолжал совершенствоваться. Он мутирует и производит субварианты, способные справиться с препятствиями. Самыми заразными стали штамм "дельта" и его модификация "дельта+". Мутации в этих штаммах придали вирусу способность уклоняться от иммунной системы и быстрее заражать людей.

По данным медицинской науки, новый вариант вируса в 1000 раз более заразен, чем исходный штамм из Ухани. Он начал распространяться полгода назад. Последние исследования проб из носа зараженных показали, что вирусная нагрузка стала в 1 250 раз выше, чем при заражении исходным вариантом коронавируса.

Почему вакцина остается эффективной в профилактике тяжелой формы болезни, но ее способность предотвратить заражение снизилась до такой степени, что некоторые привитые заражаются коронавирусом?

Во-первых, важную роль играет фактор времени. Через 8 месяцев сила иммунной реакции организма снижается. Для ее восстановления требуется введение бустерной дозы. Но основная причина массовых заражений - в свойствах самого штамма "дельта". В его способности уклоняться от иммунной системы. Из-за мутаций вирус стал контролировать свою связь с рецептором клеток зараженного человека. Вирус научился быстро вскрывать барьеры рецептора АСЕ-2 и быстро проникать в клетку и ее ядро, где находится необходимая для его репликации ДНК. Эта большая скорость проникновения делает штамм "дельта" более заразным. Иммунная система, в том числе у привитых, не успевает нейтрализовать вирус до прикрепления к клеткам и проникновения в них. Вирус успевает заражать клетки и начинать в них копирование самого себя.

В конечном итоге иммунная система распознает вирус и не позволяет ему заразить много клеток, что вызвало бы тяжелую форму болезни. В результате у привитых людей болезнь чаще всего протекает бессимптомно, но фактически они заражены и заражают окружающих.

Важно помнить несколько фактов о бустерных вакцинах. Во-первых, их эффективность намного выше, чем установленное Федеральным управлением США по контролю за лекарствами и продуктами (FDA) пороговое значение в 50% профилактики заражения и тяжелых форм болезни. Эффективность второй дозы составила 89% для препарата Pfizer и 91% для Moderna, а эффективность третьей дозы намного выше. Во-вторых, надо помнить, что основная функция вакцин - предотвращать не само заражение, которое во многом зависит от скорости репликации и уровня антител (разного у разных людей), а тяжелые формы заболевания и потребность в госпитализации. Это относится ко многим вакцинам, в том числе от коронавируса. Вакцинация - единственный шанс покончить с эпидемией».