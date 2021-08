iPhone, как и любая другая продукция, выпускаемая Apple, это must have для современного человека, идущего в ногу со временем и следящего за инновациями. И это не только безупречное качество и неповторимый стиль, но и определенный показатель статуса.

Но как не испортить впечатление и не нарваться на недобросовестного продавца? Как уберечься от подделок и не попасться на уловки мошенников? Как убедиться, что вам продают именно оригинальный iPhone? Ответы на эти интересующие многих покупателей вопросы вы узнаете в материале далее.

Чем популярнее становятся устройства от Apple, тем чаще можно увидеть китайские подделки на оригинальные смартфоны. Несколько лет назад фальшивку можно было определить по характерному треску корпуса, выпирающей вспышке на камере, винтам около разъема lightning или некачественной картинке на дисплее, но сегодня умельцы делают просто идеальные копии iPhone.

Мастера подделок давно смекнули, что покупатели стали подкованнее в этих вопросах, но давайте еще раз коротко пробежимся по основным внешним отличиям iPhone и приведем 5 простых признаков оригинального смартфона:

- никаких китайских иероглифов, на задней крышке устройства есть лишь надпись на английском языке: iPhone, Designed by Apple in California, Assembled in China;

- никаких встраиваемых microSD карт и выдвигаемых антенн;

- наличие только разъема lightning;

- гладкая и аккуратная сборка, на задней панели выпирает только блок с камерами;

- корпус оригинального iPhone монолитный, заднюю крышку снять самостоятельно невозможно.