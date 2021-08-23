Оппозиционные и провластные армянские депутаты снова стали выяснять отношения, дело дошло до драки. Армянские СМИ пишут, что причиной инцидента стало выступление депутата от "Гражданского договора" Айка Саркисяна, который назвал экс-министра обороны Сейрана Оганяна "предателем родины".

На комментарий одного из депутатов Саркисян возмутился: "Ара, я тебе это говорю?" После этих слов сидящий в зале глава оппозиционной фракции "Армения" Сейран Оганян запустил в Саркисяна бутылку. Тот возмутился и бросил бутылку обратно. Затем несколько парламентариев вскочили со своих мест и начали бросаться бутылками и другими предметами, возник переполох.

Спикер парламента Ален Симонян тщетно пытался уладить ситуацию, однако ему пришлось вызвать в зал сотрудников службы безопасности, которые принялись разнимать парламентариев. После этого Симонян объявил перерыв до полудня.

Напомним, вчера также в ходе заседания в армянском парламенте между оппозиционерами и соратниками Никола Пашиняна произошел конфликт, в дело вмешались сотрудники безопасности. В результате между оппозиционерами и охраной произошла стычка, в ход пошли стулья.