Гасанова расстреляли на улице в Стамбуле

Установлены личности преступников, застреливших 22 июля этого года в Кючюкчекмедже (район Стамбула) 35-летнего гражданина Азербайджана Ришала Гасанова. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, в связи с этим убийством 23 августа были задержаны и доставлены в суд трое подозреваемых.

С целью раскрытия преступления оперативники стамбульской полиции просмотрели кадры с камер видеонаблюдения и напали на след двух сбежавших с места убийства лиц. Стало известно, что, когда автомобиль Гасанова остановился на красный свет светофора, к нему подъехали двое мотоциклистов, выстрелили в Гасанова и скрылись с места преступления. Затем преступники в одном из переулков попытались поджечь мотоцикл, который, как выяснилось позже, был в угоне.

Полиция установила, что управлял мотоциклом гражданин Туркменистана Курбан Т. (48 лет). А стрелявшим в Гасанова вторым мотоциклистом оказался 33-летний гражданин Азербайджана Рагип Х. Мотивом преступления указывается внутрисемейный конфликт.

Выяснилось, что эти лица начали преследовать Гасанова в день нападения из самого ресторана, в котором он находился перед убийством. Полиция арестовала также замешанного в этом деле 28-летнего мужчину по имени Шамиль.