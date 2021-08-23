Бывший узник Гуантанамо стал министром обороны Афганистана

Движение «Талибан» назначило министром обороны Афганистана бывшего заключенного американской тюрьмы на острове Гуантанамо Абдул Каюма Закира, сообщает Mk.Ru со ссылкой на Alarby. Закир пробыл в Гуантанамо с 2001 по 2007 год. В руках американцев он оказался после их вторжения в Афганистан.

Перед освобождением Закир пообещал отстраниться от руководства в «Талибане», но обещания не сдержал, и через некоторое время руководил группой талибов, прежде чем стал у них главнокомандующим.

Также считается, что именно Закир руководил войсками талибов в августе этого года, когда они вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Другом Закира является глава спецназа иранского КСИР Исмаил Каани.