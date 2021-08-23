Судья не пришел: в Баку отложили суд над генералом Ровшаном Акперовым
Заседание суда по делу Национального героя Азербайджана генерал-лейтенанта Ровшана Акперова отложено.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, причиной стала неявка одного из судей.
Напомним, генерал-лейтенант Ровшан Акперов был арестован в марте этого года. Об его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана, по представлению Генеральной прокуратуры решением Бакинского военного суда в отношении Акперова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.