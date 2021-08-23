Один из лидеров сопротивления: США позволили талибам захватить Афганистан

«Совершенно очевидно, что талибы никогда не подвергались давлению; они использовали Пакистан в качестве базы поддержки», – сказал он, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал News18.

Салех также отметил, что межафганские переговоры в Дохе фактически «легитимизировали талибов, которые не сохранили верность своему слову». «Третья причина заключается в том, что в последние два года республика подверглась огромному давлению со стороны наших американских союзников. Они шантажировали нас и говорили: либо вы освободите заключенных, либо мы сократим вам помощь, в том числе военную. Мы спросили: а уверены ли вы, что эти люди не окажутся на передовой? Их ответ был отрицательным, но все они оказались на передовой. Таким образом, это было не освобождение заключенных, а предоставление талибам подразделения крайне радикализированных боевиков», – добавил вице-президент Афганистана.

Салех также выразил мнение, что в правительстве «были люди, которые не знали о ситуации и принимали все как должное». «Однако мы не можем ограничиваться этими четырьмя причинами, поскольку существуют различные другие проблемы, которые привели к этой трагедии. Суть в том, что НАТО больше нет, американские военные ушли, но афганский народ не ушел, их нельзя было эвакуировать. Аэропорт Кабула – это верхушка айсберга. Страна погрузилась в трагедию, и террористические группировки захватили Афганистан», – заключил Салех.