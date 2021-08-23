Япония вводит чрезвычайное положение

Япония через день после церемонии открытия Паралимпийских игр ввела еще в восьми префектурах чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом, сообщает в среду японский канал NHK.

Министр по борьбе с COVID-19 Нисимура Ясутоси сообщил, что в Японии ежедневно фиксируется более 20 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что говорит о распространении по стране крайне заразного штамма "дельта". Он также отметил, что число тяжело больных пациентов достигло рекордного уровня, а медицинские службы испытывают огромную нагрузку.

В связи с этим консультативная группа экспертов одобрила план правительства Японии по распространению режима чрезвычайного положения еще на восемь префектур. Меры вступят в силу с пятницы. Планируется, что во всех префектурах, в которых ввели чрезвычайное положение, оно продлится до 12 сентября.

Чрезвычайное положение ограничивает продажу алкоголя ресторанами и барами и требует от них закрываться раньше положенного, а также призывает людей работать из дома и избегать выхода на улицу без необходимости. Ранее чрезвычайное положение было введено в 13 префектурах Японии.