Азербайджан начинает вакцинацию третьей дозой

Министерство здравоохранения Азербайджана, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями выступили с совместным заявлением.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» процесс вакцинации в стране продолжается. Согласно результатам последних научных исследований, рекомендуется, чтобы получившие каждые 2 дозы вакцины против COVID-19 все медицинские работники, люди старше 60 лет и граждане со слабой иммунной системой были вакцинированы третьей дозой (бустерной).

Чтобы записаться в онлайн-очередь на вакцинацию против коронавирусной болезни, необходимо зайти на сайт https://randevu.its.gov.az и воспользоваться электронным сервисом «Назначение вакцины COVID-19».

В заявлении отмечается, что срок действия «Сертификата о вакцинации» остается неизменным, и введение третьей дозы (бустерной) не влияет на ее продолжительность. Анализ результатов исследований, проводимых в мире и в Азербайджане, еще раз показывает, что наиболее эффективным способом защиты от новых, стремительно распространяющихся опасных видов вируса является вакцинация.

Также, помимо вакцинации, должны соблюдаться такие правила, как физическая дистанция, использование масок и гигиена рук.