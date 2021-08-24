В иранском городе Энзели состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Кубок моря», проходящего в рамках Армейских международных игр – 2021. В церемонии приняли участие делегации стран-участниц, военные атташе, журналисты и другие гости, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.

Сначала на плац были вынесены флаги Армейских международных игр и конкурса «Кубок моря».

Высоко оценив значимость конкурса «Кубок моря», выступившие на церемонии рассказали о его роли в развитии сотрудничества между прикаспийскими государствами.

Приветствовав участников и гостей церемонии, заместитель командующего Военно-морскими силами Исламской Республики Иран адмирал Хамза Кавьяни подчеркнул, что конкурс «Кубок моря» организован с целью укрепления военного сотрудничества, дружеских отношений между военнослужащими и дальнейшего повышения профессионализма, и пожелал успехов командам.

В завершение состоялся торжественный проход участников конкурса «Кубок моря» в сопровождении военного оркестра.

В конкурсе, который продлится до 4 сентября, военные моряки будут состязаться в этапах «Выполнение артиллерийских стрельб», «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка», а также «Морская подготовка».