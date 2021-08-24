В китайских школах будут преподавать «Мысли Си Цзиньпина»
Министерство образования КНР объявило, что включит доктрину «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху» в образовательные стандарты страны, передает агентство «Синьхуа».
Доктрину планируется преподавать на всех уровнях обучения, начиная с начальных классов школы и вплоть до университета.
Решение направлено на то, чтобы укрепить «решимость слушаться и следовать партии», цитирует Reuters рекомендации министерства.
«Мысли Си Цзиньпина…» были сформулированы на основе выступлений председателя КНР Си Цзиньпина, в 2017 году упоминание доктрины было добавлено в Конституцию страны. В числе основных положений доктрины — лидерство Коммунистической партии Китая над всеми формами труда в КНР, укрепление партийной дисциплины и «улучшение благосостояния населения».