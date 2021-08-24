Бывший муж убил Кямалю и пришел в полицию

Жительница поселка Гобу Апшеронского района 26-летняя Султанова Кямаля Гюльмирза гызы была найдена 24 августа мертвой близ своего дома.

Как сообщили haqqin.az в Апшеронской районной прокуратуре, в ходе расследования возникли основательные подозрения, что убийство совершил бывший муж погибшей Султанов Нурлан Назим оглу, нанеся ей многочисленные ножевые ранения.

По факту начато уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК. Султанов явился с повинной и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. Следственные действия продолжаются, говорится в сообщении.