Экс-президент продал Киркорову свой двухэтажный пентхаус в Москве

Экс-президент Киргизии Аскар Акаев продал свою квартиру в Москве известному российскому певцу Филиппу Киркорову. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ, Акаев владел двухэтажным пентхаусом в московском ЖК «Филипповский». Площадь этих элитных апартаментов составляет 537 квадратных метров. Рыночная цена такой недвижимости – практически один миллиард рублей.

СМИ отмечают, что Акаев продал квартиру российскому исполнителю перед своей поездкой в Бишкек. Если же верить выписке из Росреестра, то Филипп стал обладателем пентхауса 31 декабря прошлого года. Для певца эта квартира стала третьей в ЖК «Филипповский». У него уже имеются квартиры площадью 190 и 209 «квадратов» в этом же доме.

ЖК, в котором находятся апартаменты, размещен вблизи Арбата и недалеко от Гоголевского бульвара.

После свержения в результате «тюльпановой революции» в 2005 году Аскар Акаев бежал в Москву и с тех пор живет там. Хотя он был объявлен в розыск, Россия не выдала его новым властям страны. Однако в августе этого года Аскар Акаев неожиданно прибыл в Бишкек и был допрошен по обвинению в коррупции в связи с месторождением золота Кумтор в Кыргызстане. Акаев отрицает обвинения в коррупции, но у него все же нашлись деньги, чтобы купить пентхаус в Москве за 13 миллионов долларов.