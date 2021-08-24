Экс-президент продал Киркорову свой двухэтажный пентхаус в Москве
Экс-президент Киргизии Аскар Акаев продал свою квартиру в Москве известному российскому певцу Филиппу Киркорову. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ, Акаев владел двухэтажным пентхаусом в московском ЖК «Филипповский». Площадь этих элитных апартаментов составляет 537 квадратных метров. Рыночная цена такой недвижимости – практически один миллиард рублей.
СМИ отмечают, что Акаев продал квартиру российскому исполнителю перед своей поездкой в Бишкек. Если же верить выписке из Росреестра, то Филипп стал обладателем пентхауса 31 декабря прошлого года. Для певца эта квартира стала третьей в ЖК «Филипповский». У него уже имеются квартиры площадью 190 и 209 «квадратов» в этом же доме.
ЖК, в котором находятся апартаменты, размещен вблизи Арбата и недалеко от Гоголевского бульвара.
После свержения в результате «тюльпановой революции» в 2005 году Аскар Акаев бежал в Москву и с тех пор живет там. Хотя он был объявлен в розыск, Россия не выдала его новым властям страны. Однако в августе этого года Аскар Акаев неожиданно прибыл в Бишкек и был допрошен по обвинению в коррупции в связи с месторождением золота Кумтор в Кыргызстане. Акаев отрицает обвинения в коррупции, но у него все же нашлись деньги, чтобы купить пентхаус в Москве за 13 миллионов долларов.
Действующая власть гарантирует Акаеву безопасность и иммунитет от судебного преследования. После дачи показаний он вернулся в Москву, но по запросу следователей может вновь вернуться в Бишкек.
Есть несколько версий о продаже квартиры Аскара Акаева. Утверждается, что Акаев, возможно, не полностью верит в гарантии своей безопасности и передал собственные активы своим детям. Либо же Киркоров всего лишь номинальный собственник квартиры. По другой версии, возможно, Акаев потому столь быстро вылетел и вернулся в Бишкек, что деньгами от продажи квартиры оплатил гарантию своей безопасности.
Аскар Акаев и раньше знал Филиппа Киркорова. Российский певец пел еще на свадьбе сына Акаева с дочерью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В комплексе «Филипповский» есть апартаменты и бывшей жены певца, Аллы Пугачевой. Здесь же квартиры бывшего посла Азербайджана в России Рамиза Ризаева, бывшего замминистра промышленности РФ Андрея Реуса, бывшего замминистра природных ресурсов РФ Владимира Энгельсберга и сына председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко - Сергея Матвиенко.
Рамиз Ризаев с 1993 по 2005 год занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России.