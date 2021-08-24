Еще один врач попался на продаже фальшивых ковид-паспортов

Правоохранительные органы Лерикского района провели расследование на основании обращения о выдаче поддельных документов о вакцинации от COVİD-19 некоторым гражданам в медпункте при юридическом лице публичного права «Центральная больница Лерикского района» в селе Блабанд.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Лерикского района, было установлено, что работник медпункта Алтай Аббасов за деньги выдал фальшивые медицинские документы некоторым гражданам, проживающим в Баку, свидетельствующие, что они якобы вакцинировались первой и второй дозами препарата от COVİD-19, и внес эту информацию в электронную базу.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.